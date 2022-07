Un incendio minaccia le case nel Ragusano

AGI - Un tratto della strada statale 115 "Sud Occidentale Sicula", la Ragusa - Modica è temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni tra il km 322 e il km 336,500, per un incendio nel territorio di Ragusa. L'incendio è partito dal canalone di Modica per risalire lungo il costone verso Ragusa.

Completamente distrutto un fienile e una squadra di vigili del fuoco è collocata a protezione di un bed and breakfast sulla linea del fuoco. È stato richiesto l'intervento dei Canadair ma non ci sono aerei disponibili. Contemporaneamente, altri due roghi, uno nell'acatese e uno in territorio di Comiso in contrada Canicarao.

Sono stati richiamati in servizio 10 vigili del fuoco per arginare le fiamme che hanno bruciato prevalentemente sterpaglie. La situazione più critica resta quella che ha imposto la chiusura per la fitta coltre di fumo, del tratto della Sud occidentale sicula Ragusa-Modica.