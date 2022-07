Un ragazzo di vent'anni è stato accoltellato in una rissa a Lecce

AGI - Un ventenne è stato ferito con due coltellate a Lecce. Il ragazzo è stato soccorso durante la notte in pieno centro, è stato condotto in ospedale ed è fuori pericolo di morte. Le forze dell'ordine sono al lavoro per risalire all'autore di riferimento. Stando a una prima ricostruzione dei fatti e alle dichiarazioni della stessa vittima, il ferimento si è verificato al culmine di una violenta rissa scoppiata tra ventenni in pieno centro, poco distante dalla chiesa di San Matteo. Gli investigatori sono al lavoro per risalire non solo all'autore dell'accoltellamento ma a tutti coloro che sono rimasti coinvolti nella rissa.