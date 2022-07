>

Gli danno fuoco per vendetta mentre fa una videochiamata alla fidanzata

La ragazza ha visto la scena in diretta sul telefonino. È successo a Frattamaggiore, in provincia di Napoli. L'uomo, un trentaseienne, è stato trasportato in coma farmacologico al Policlinico di Bari. Sono in corso le indagini per chiarire gli autori e i motivi dell'aggressione