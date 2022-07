La contrada del Drago ha vinto il Palio di Siena

AGI - È la contrada del Drago ca vincere vinto il Palio di Siena del 2 luglio. L'accoppiata vincente è stata formata da Giovanni Atzeni detto Tittìa e il cavallo esordiente Zio Frac. Per il Drago è la 39esima vittoria, l'ultima era stata a luglio del 2018. Ottavo palio invece per Tittia che non vinceva dal palio di agosto 2019.

Alle 19.35 è arrivata la busta con l'ordine d'ingresso ai canapi: Valdimontone, Bruco, Lupa, Torre, Chiocciola, Drago, Pantera. Di rincorsa è dunque andata la contrada del Leocorno. Dopo un solo minuto il mossiere Renato Bircolotti ha richiamato i fantini.

C'è stato nervosismo e per i 'barberi' e fantini in difficolta' a trovare un allineamento. Sono state annullate quattro mosse ed i barbareschi sono dovuti andare ad asciugare il dorso sudato dei cavalli. Alla quarta mossa falsa il cavallo del Leocorno è stato portato dentro l'Entrone per alcuni controlli. Il Leocorno non ha potuto però continuare la Carriera.

E di rincorsa c'è dunque andata la Pantera mentre erano sei i cavalli tra i canapi. C'è stata però una quinta mossa falsa ed il fantino Stefano Piras, dopo una caduta, è stato portato via dai sanitari. Anche il Bruco, contrada dove Piras montava, non ha dunque potuto partecipare alla corsa. Sei dunque le contrade rimaste.

Infine dopo quaranta minuti i barberi sono partiti. Dai canapi sono uscite bene Pantera e Drago. Elias Mannucci, fantino della Pantera, ha preso la testa alla Prima curva di San Martino. Ma Giovanni Azteni, ha preso ll comando al primo Casato e lo ha tenuto fino alla fine della corsa nonostante i ripetuti 'attacchi' della Pantera e della Torre.