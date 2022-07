Un'escursonista è morta sul Gran San Bernardo

AGI - Il Soccorso Alpino Valdostano ha recuperato questa mattina il corpo senza vita di una escursionista nella zona del Colle del Gran San Bernardo, al confine con la Svizzera. L'allarme per il mancato rientro della donna è stato lanciato venerdì sera, con l'elicottero valdostano che aveva cercato invano l'escursionista, sospendendo le operazioni in piena notte. sabato mattina il velivolo ha individuato e recuperato il corpo, trasportato ad Aosta per le operazioni di riconoscimento e polizia giudiziaria, affidate al Soccorso alpino della Guardia di finanza.

