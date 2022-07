Ci sono 24 feriti nello scontro tra un pullman e due mezzi pesanti sull'A1

AGI - È di 24 feriti, tra cui un bambino, il bilancio del maxi-incidente avvenuto questa mattina nell'autostrada A1 nel tratto bolognese tra Sasso Marconi e Sasso Marconi nord.

Per cause ancora da accertare, sono rimasti coinvolti due mezzi pesanti e un pullman. Il tratto di strada è stato riaperto alle 8.30: si transita ora su due delle tre corsie disponibili con code anche di 5 km in direzione di Bologna.