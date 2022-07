Oggi 86.334 nuovi casi di Covid e 72 morti, la positività giù al 27,3%

AGI - Continua a salire la curva epidemica in Italia. Sono 86.334 i nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore, contro gli 83.274 di ieri ma soprattutto i 55.829 di venerdì scorso,. I tamponi processati sono 316.040 (ieri 296.030) con un tasso di positività che scende dal 28,1 al 27,3%, mai così alto.

I decessi sono 72 (ieri 59). Il numero delle vittime totali da inizio pandemia sale così a 168.425.

In aumento le ospedalizzazioni: 3 in più le terapie intensive (ieri +13), che diventano così 264 in tutto con 37 ingressi del giorno. E 238 in più sono i ricoveri ordinari (ieri +338) per un totale di 6.592, il 17mo giorno consecutivo di crescita.

La regione con il maggior numero di casi è la Lombardia con 11.575, davanti a Lazio (+11.529), Campania (+10.699), Veneto (+7.959) ed Emilia-Romagna (+6.674). I casi totali dall'inizio della pandemia arrivano a 18.610.011

I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 42.611 (ieri 34.599) per un totale che sale a 17.512.580. Gli attualmente positivi sono 44.217 in più (ieri +49.576) per un totale che sale a 929.006. Di questi, 921.912 sono in isolamento domiciliare.