Una guardia giurata è stata ferita nell'assalto ad un furgone portavalori a Roma 

AGI - Assalto ad un portavalori questa mattina a Roma. Un gruppo di banditi ha preso di mira un mezzo blindato in via Anteo, in zona Casalina.

Ne è nata una sparatoria, una delle guardie giurate è rimasta ferita, ma non sarebbe in pericolo di vita. I rapinatori sono riusciti a portare via del denaro dal mezzo prima di scappare. Sul posto la polizia.

Secondo quanto si apprende, i malviventi sono arrivati in via Anteo a bordo di un furgone che poi è stato lasciato sul luogo dell'assalto.

L'azione si è consumata a poca distanza da un bar. Il vigilantes sarebbe stato raggiunto da un proiettile ad un fianco. È stato trasportato in ospedale e non in pericolo di vita.

Il 'bottino' portato via dai ladri nell'assalto al portavalori è di circa 350 mila euro.

Secondo quanto accertato dalla polizia, la banda era composta da almeno 5 persone. Il blitz è avvenuto nel momento in cui il mezzo blindato era aperto, perché era in corso lo scarico di denaro da un ufficio postale. La guardia giurata è stata trasportata al policlinico Casilino. Sul posto c'è anche la Scientifica per i rilievi.