I carrarmati bloccati dalla Stradale in autostrada non avevano i documenti in regola

AGI - I mezzi militari bloccati sull'autostrada Napoli Caserta erano diretti in Germania e non in Ucraina. È quanto precisa lo Stato maggiore della Difesa con riferimento alla notizia riportata sull'edizione di Napoli de "Il Mattino" ("Stop a tre carrarmati diretti in Ucraina"). "I mezzi trasportati, Pzh2000 - spiega Smd - erano diretti in Germania per un'esercitazione. Il trasporto dei mezzi provenienti dalla base militare di Persano di Salerno era a carico di una ditta privata che da controlli effettuati non era in possesso di documentazione corretta".

Un controllo di routine su trattori e rimorchi che nella notte tra domenica e lunedì a Mercato Sanseverino, in provincia di Salerno, stavano trasportando in autostrada carrarmati destinati ad una esercitazione in Germania.

È così, controllando i documenti dei conducenti e dei mezzi, che gli agenti della sottosezione di Nola della Polizia stradale hanno riscontrato diverse anomalie, prima tra tutte la mancanza di carta di circolazione e della revisione periodica dei veicoli. Non solo: uno dei conducenti non aveva l'autorizzazione per la guida di mezzi di trasporti eccezionali.

I mezzi che trasportavano i carrarmati sono stati sequestrati. Tre dei cinque Pzh 2000 (Panzerhaubitze 2000), tra i più moderni della categoria, hanno fatto ritorno alla base di Persano, località del comune di Serre (Salerno) dalla quale erano partiti