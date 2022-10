Paura a Roma per un grosso incendio sulla via Aurelia, evacuate diverse palazzine

AGI - Un grande incendio di sterpaglie si è sviluppato in via Bosco Marengo, a pochi passi dal campo nomadi La Monachina, a Roma. Una quindicina di persone sono rimaste intossicate per il fumo che si è sprigionato dalle fiamme.

Due persone, una donna e bambino, sono stati trasportati in codice giallo al Policlinico Gemelli.

Dalle sterpaglie l'incendio si è propagato in un campo sportivo dove, secondo quanto apprende l'AGI, sarebbero presenti alcune bombole di gas. Alcune sarebbero esplose.

#Roma, #incendio sterpaglia coinvolge rimessaggio camper sull’Aurelia nei pressi del GRA. Squadre #vigilidelfuoco stanno intervento per spegnere le fiamme che stanno interessando i mezzi provocando esplosioni di bombole di gpl in dotazione [#27giugno 16:00] pic.twitter.com/Re8lzwDbud — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) June 27, 2022

Le fiamme sarebbero molto vicine ad alcune abitazioni e per questo è stata disposta l'evacuazione di alcuni stabili. Secondo quanto si apprende, circa 35 persone, tutti abitanti delle palazzine intorno all'area interessate dalle fiamme, sono state visitate in strada dal personale del 118.

© Francesco Fotia / Agf

L'incedio ha causato l'splosoione di bombole Gpl nel deposito di camper a Roma



Diverse le chiamate dei residenti per l'intenso fumo visibile da via Aurelia e zone limitrofe, oltre al rumore di alcune esplosioni.

Le fiamme hanno raggiunto nel pomeriggio anche un centro estivo da cui sono stati prontamente evacuati i bambini.

Nell'incendio sono rimasti intossicati anche quattro poliziotti, mentre sul posto sono stati inviati gli idranti del reparto mobile per il rifornimento ai vigili del fuoco.

Le fiamme sono al momento sotto controllo.