Salgono a 56.386 i nuovi casi di Covid, 40 morti e tasso positività 21,8%

AGI - Ancora in crescita la curva epidemica in Italia. Sono 56.386 i nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore, contro i 55.829 di ieri ma soprattutto i 34.978 di sabato scorso. I tamponi processati sono 258.456 (ieri 238.069) con il tasso di positività che scende dal 23,5% al 21,8%.

I decessi sono 40 (ieri 51). Il numero delle vittime totali da inizio pandemia sale così a 168.058. Stabili le terapie intensive (ieri +9): sono ferme a 225 con 28 ingressi giornalieri. Continua ad aumentare, invece, il numero dei pazienti nei reparti ordinari: sono 137 in più (ieri +141) per un totale di 5.342 ricoverati.

La regione con il maggior numero di casi è la Lombardia con 8.115 contagi, seguita da Lazio (+6.992), Veneto (+6.613), Campania (+5.908) ed Emilia Romagna (+4.546). I casi totali dall'inizio della pandemia arrivano a 18.184.917.

I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 31.532 (ieri 30.753) per un totale che sale a 17.313.380. Gli attualmente positivi sono 25.301 in più (ieri +25.606) per un totale che sale a 703.479. Di questi, 697.912 sono in isolamento domiciliare.