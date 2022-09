Donna di 99 anni imbavagliata e rapinata in casa a Roma, è caccia a due persone

AGI - Rapina oggi alle 14.30 in via dei Lauri, zona Prenestino, a Roma. Due uomini italiani, dopo aver forzato la porta di ingresso, sono entrati nell'appartamento di una donna anziana e le hanno portato via collanina e orecchini d'oro che aveva addosso. La donna, una signora di 99 anni, è stata imbavagliata. I due, dopo aver frugato nelle stanze, non trovando nient'altro, sono fuggiti via. A chiamare il 112 una vicina di casa. Sul posto i poliziotti del commissariato Torpignattara. Indagini in corso.