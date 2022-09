Il 2021 è stato l'anno peggiore per gli incendi in Sardegna dal 1998

AGI - Rossi, come ferite ancora sanguinanti, i quasi 28 mila ettari devastati dal fuoco nel 2021 scorso in Sardegna spiccano come macchie sulla cartina, allegata al Piano regionale antincendi 2022, che mostra i danni dell'anno peggiore degli ultimi 24 nell'isola. Il bilancio tracciato dalla Regione racconta di oltre 3.231 roghi (il 51% in più rispetto alla media del periodo), di cui 1.438 con estensione superiore ai mille metri quadri (il 45% del totale), più di 6.200 ettari di bosco e 9.800 di pascolo percorsi dalle fiamme.

La superficie media raggiunte da ogni evento nel 2021 è stata di 8,64 ettari, anche questa superiore ai 5,73 della media degli ultimi 24 anni.

© Regione Sardegna Cartina della Sardegna: in rosso le zone colpite dagli incendi nel 2021

Si deve al terrificante incendio sul Montiferru, nell'Oristanese, l'ultima settimana di luglio 2021, il netto incremento delle terre percorse del fuoco (+78% rispetto alla media) e anche delle aree boschive bruciate (+31%). Il rogo del 23 luglio scorso partito dalle campagne di Bonarcado (Oristano) ha devastato quasi 13 mila ettari di terreni, di cui circa 4 mila di boschi, secondo il dato ufficiale.

Il 'Fire Cloud'

Dal 2014 la Regione Sardegna si è dotata del 'Fire Cloud', un sistema di gestione e archiviazione dei dati sugli incendi progettato dal proprio Corpo forestale e di vigilanza ambientale, che partecipa alla campagna antincendi con 82 stazioni, sette centri operativi provinciale e la sala operativa unificata permanente.

I dati di ogni evento vengono raccolti in un 'fascicolo incendio'. Con quasi 4.800 eventi proprio il 2014 è stato l'anno col maggior numero d'incendi degli ultimi sette (incluso il 2021), anche se di piccola entità. Nello stesso periodo si è ridotto il ricorso all'intervento di mezzi aerei regionali e nazionali, rispetto agli anni 2000-2013, soprattutto in caso d'incendi non boschivi: secondo la Regione, questa tendenza si giustifica anche "col maggior impegno qualificato delle squadre terrestri".

L'inferno in soli 8 giorni

Il numero dei grandi incendi della scorsa stagione è stato in linea col valore medio del periodo 1998-2020 e i danni maggiori si sono prodotti, com'è accaduto negli ultimi vent'anni, in poche giornate particolarmente critiche. Nel 2021 quasi il 70% del totale delle superfici percorse del fuoco è il risultato di otto giornate terribili, caratterizzate da temperature molto elevate e da forte vento.

Perché la Sardegna è così esposta

La seconda isola più grande del Mediterraneo - 24.100 chilometri quadrati di estensione, lunga 270 chilometri e larga 154, con una densità di appena 70 abitanti per chilometri quadrato e un coefficiente di boscosità di oltre il 50% - è particolarmente esposta agli incendi estivi: più vicina all'Africa (poco meno di 180 chilometri di distanza fra i punti piu' vicini) che all'Italia (circa 190 chilometri), la Sardegna è molto ventosa, spazzata soprattutto da venti di ponente e maestrale, e resta senza piogge quasi tutta l'estate, quando i valori medi mensili delle temperature massime raggiungono i 32 gradi centigradi, con punte giornaliere di 40 gradi. Il picco risale al luglio 2009: 46,9 gradi centigradi.

I boschi più fragili sono le pinete, che il fuoco finisce per distruggere quando le attacca, mentre sono meno vulnerabili le quercete e le leccete, queste ultime presenti sull''8% dell'isola. La macchia mediterranea di cui è coperta buona parte dell'isola, invece, viene completamente bruciata, a causa della presenza degli oli volatili essenziali, che contribuiscono ad alimentare incendi violenti e incontrollabili.

La superficie boscata censita è di 1 milione 213 mila ettari. Le foreste demaniali, quelle della Regione e gestite attraverso l'agenzia Forestas, sono circa il 10%, oltre 220 mila ettari.

Dei 377 comuni della Sardegna, ben 89 sono classificati ad alto pericolo d'incendio, in base alla possibilità che questo tipo di eventi si manifestino e alla difficoltà di estinguere le fiamme. Per cinquanta comuni, concentrati sulle coste e nelle zone a più alta densità di popolazione, è alto l'indice di rischio, calcolato in base a pericolosità, vulnerabilità e danno potenziale. Solo in 25 comuni su 377 è assente la pianificazione comunale per la prevenzione e la lotta agli incendi.

Un'immagine simbolo della devastazione del Montiferru (Oristano) nell'estate 2021

La campagna antincendi 2022

La campagna antincendi 2022 è cominciata lo scorso 1 giugno e proseguirà fino al 31 ottobre, con il dispiegamento annunciato di oltre 9.350 unità, tra Corpo forestale regionale, agenzia Forestas, Protezione civile, vigili del fuoco, volontari e barracelli, ai quali si affiancano militari, forze di polizia e associazioni di allevatori, agricoltori e venatorie.

Un migliaio i mezzi a disposizione, cui si aggiungono 17 mezzi aerei: 11 elicotteri leggeri da 900 litri, un Super Puma da 4.000 litri della flotta aerea regionale; tre Canadair da 6.000 litri, schierati a Olbia, un elicottero dei vigili del Fuoco, uno dell'Esercito e uno dell'Aeronautica militare della flotta area statale.

La Regione ha inasprito le sanzioni amministrative per i responsabili degli incendi: chi non rispetta i divieti e le prescrizioni rischia di pagare fra i 5.000 a 50.000 euro.