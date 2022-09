A Roma si potrà pagare l'autobus con le carte di credito e il bancomat

AGI - Presto a Roma si potrà pagare l'autobus con il bancomat e le carte di credito, come già succede per la metropolitana. Il primo mezzo sperimentale Tap&Go dotato di lettore contactless per pagare il biglietto a bordo attraverso carte di pagamento è in strada e fa parte di un progetto con la collaborazione di Mastercard, che condurrà a dotare l'intera flotta di superficie di lettori contactless.

Il successo di Tap&Go in metro ha convinto Atac a sviluppare il progetto estendendolo anche al servizio di superficie. Il primo “Bus Tap&Go” dotato di validatore contactless sarà in servizio per i prossimi 15 giorni sulla linea 51, che attraversa il centro storico. A bordo sarà presente personale ATAC per illustrare l’iniziativa ai passeggeri, assisterli e valutare il loro gradimento.

La fase sperimentale consentirà di ottimizzare il servizio e di testare i dispositivi, quindi in condizioni reali. A partire da ottobre 2022 Tap&Go verrà gradualmente esteso sull’intera flotta di superficie. Le operazioni si completeranno entro la fine dell’anno. Roma è la prima grande città italiana e tra le prime in Europa a offrire la possibilità di pagare i titoli di viaggio con carte di credito, di debito, prepagate e device contactless sull’intera rete di trasporto.

I numeri di Tap&Go

Il servizio Tap&Go registra numeri in costante crescita. Oltre il 20% dei BIT validati in metro viene acquistato con carta, con picchi di oltre 40.000 tap giornalieri. Da quando il servizio è stato inaugurato, a settembre 2019, sono stati effettuati oltre 11 milioni di tap. Tap&Go è stato lanciato da ATAC in collaborazione con Mastercard per consentire ai clienti di accedere al servizio di trasporto in metro comprando il titolo di viaggio con carta direttamente al tornello.

Una semplificazione arricchita anche da alcuni vantaggi: la tariffa best fare, applicazione automatica della tariffa più conveniente in base al numero di viaggi effettuati, e la funzionalità di white list, con cui si può acquistare online l’abbonamento mensile sulla carta di pagamento e utilizzarla direttamente per accedere al servizio senza necessità di una tessera Metrebus.