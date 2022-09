AGI - Un uomo di 66 anni è stato ucciso a Napoli questa mattina intorno alle 7. L'omicidio in via Paolo Grimaldi, nel quartiere di Soccavo. La vittima è Michele Della Corte, già noto alle forze dell'ordine, raggiunto da colpi d'arma da fuoco in via Paolo Grimaldi all'altezza del civico 80.