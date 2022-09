Altri 31.885 nuovi casi di Covid, 48 morti e tasso di positività al 16,3%

AGI - Sono 31.885 i nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore, contro i 39.474 di ieri ma soprattutto i 22.361 di mercoledì scorso.

I tamponi processati sono 195.439 (ieri 228.559) con il tasso di positività che schizza dal 17,3% scende al 16,43.

I decessi sono 48 (ieri 73). Le vittime totali da inizio pandemia salgono così a 167.553.

In risalita le ospedalizzazioni: le terapie intensive sono 6 in più (ieri -10) con 33 ingressi giornalieri, e sono in tutto 189. Stesso discorso nei reparti ordinari dove si contano 19 pazienti in più (ieri -11), per un totale di 4.218.

La regione con il maggior numero di casi di oggi è la Lombardia con 4.672 contagi, seguita da Lazio (+3.530), Veneto (+3.286), Campania (+2.876), Sicilia (+2.734) ed Emilia Romagna (+2.674). I casi totali dall'inizio della pandemia arrivano a 17.736.696.

I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 32.758 (ieri 52.817) per un totale che sale a 16.965.258. Gli attualmente positivi sono 3 in più (ieri -13.046) per un totale che sale a 603.885. Di questi, 599.478 sono in isolamento domiciliare.