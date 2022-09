Torna sulla ferrata per aiutare un'amica: precipita e muore il 're della Grigna'

AGI - Era tornato sulla ferrata per aiutare un'amica in difficoltà ed è precipitato nel vuoto: è morto così, all'età di 69 anni, l'alpinista, Claudio Ghezzi, in un incidente sulla Grigna Settentrionale, vetta settentrionale di 2.400 metri della provincia di Lecco che aveva scalato 5.600 volte, un record che gli era valso il soprannome di "re della Grigna". L'alpinista lecchese - un ex magazziniere in pensione molto esperto anche per le tante scalate sull'Himalaya - era arrivato sulla sommità del monte Grignone, al rifugio Brioschi, ma è tornato indietro per aiutare un'amica e ha perso l'equilibrio, precipitando per decine di metri.