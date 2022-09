Un 75enne nel Salento è stato trovato morto legato e incappucciato

AGI - Un uomo e' stato trovato morto a Castri di Lecce, comune a pochi chilometri dal capoluogo Salentino. Si tratta di un 75enne con precedenti penali: era in casa in una pozza di sangue, con la testa avvolta in un lenzuolo. Sul posto vi sono gli investigatori, il medico legale, e si attende l'arrivo del magistrato di turno. La vittima aveva precedenti per violenza: in una prima ridda di ipotesi formulate dagli investigatori si fa strada l'idea che possa essere stato vittima di una vendetta.

L'uomo si chiama Donato Montinaro: viveva da solo nel suo appartamento di via Roma. La donna delle pulizie gli faceva visita ogni mattina. Questa mattina era stata proprio lei a chiedere l'intervento dei carabinieri dopo aver trovato l'anziano morto. Legato a una sedia, incappucciato con un lenzuolo, sporco di sangue: la scena apparsa agli investigatori è quella di una esecuzione.

- Dai primi riscontri sul posto, Donato Montinaro sarebbe stata ucciso con un'arma da taglio. Il caso e' affidato al giudice Maria Consolata Moschettini