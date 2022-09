Residenti di Roma Nord sull'orlo di una crisi di nervi: troppi cinghiali in giro

AGI - Roma nord, zona Cassia, all'altezza dell'ospedale San Pietro. I residenti sono sull'orlo di una crisi di nervi, perchè non sanno più a chi rivolgersi. L'emergenza cinghiali è ormai una questione di tutti i giorni. E allora, nella speranza che 'qualcosa succeda prima o poi', non rimane che l'ironia.

Come quella di un utente di Facebook che mandando alcune immagini tratte dal condominio della zia in via Manfredi Azzarita chiede se "qualcuno sa se c'è un piano, una bozza di piano o anche solo un'idea di piano per la Grande Sagra del Cinghiale".