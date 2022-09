In Italia 22.104 nuovi casi covid e 60 morti

AGI - Sono 22.104 i nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore, contro i 21.554 precedenti.

I tamponi processati sono 187.234 (ieri 170.097) con il tasso di positività che scende dal 12,7% all'11,8%.

I decessi sono 60 (ieri 52). Le vittime totali da inizio pandemia salgono così a 167.365. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Le terapie intensive sono tre in meno (ieri -1) con 12 ingressi giornalieri, e sono in tutto 193. Nei reparti ordinari si contano invece 86 pazienti in meno (ieri -72), per un totale di 4.076.

La regione con il maggior numero di casi odierni è la Lombardia con 3.088 contagi, seguita da Lazio (+2.942), Sicilia (+2.183), Campania (+2.122), Veneto (+1.974) ed Emilia Romagna (+1.811).

I casi totali dall'inizio della pandemia arrivano a 17.634.065. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 24.853 (ieri 23.745) per un totale che sale a 16.845.734.

Gli attualmente positivi sono 2.455 in meno (ieri -1.796) per un totale che scende a 620.966. Di questi, 616.967 sono in isolamento domiciliare.