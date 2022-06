Quasi 500 migranti sono sbarcati a Pozzallo da due navi delle Ong

AGI - Al via, secondo quanto riferisce Mediterranea saving human, le operazioni di sbarco della Mare Jonio con 92 migranti a bordo. Giovedì sera poco dopo le 21.30 è stata comunicata l'assegnazione della cittadina del Ragusano come porto sicuro. Accanto si trova la Sea Watch 3, con destinazione sempre Pozzallo: "Dopo giorni faticosi finalmente un porto sicuro: Pozzallo, 344 salvati possono ora scendere a terra", esulta la ong tedesca.

Alle 21:39 IT MRCC Roma ha comunicato alla #MareJonio l'assegnazione di #Pozzallo come #PortoSicuro per lo sbarco delle 92 persone soccorse in mare.



Le operazioni inizieranno domattina alle ore 8. pic.twitter.com/AMMgvOR13x