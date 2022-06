Condannato a 18 mesi l'uomo che seviziò e uccise la cagnolina Pilù della ex fidanzata

AGI - È stato condannato a 18 mesi di reclusione dal Tribunale di Pistoia l'uomo che seviziò e uccise la cagnolina "Pilù" della ex fidanzata.

Lo comunica l’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa), che si era costituita parte civile nel processo.

L'episodio è avvenuto nel maggio 2015 a Pescia, ma la denuncia era arrivata oltre un anno dopo, nell’ottobre del 2016.

Il cagnolino Pilù





"È sempre più urgente una riforma del Codice penale che introduca un inasprimento delle pene per chi maltratta e uccide animali", ha commentato il presidente dell’Oipa, Massimo Comparotto.

"Gli animali devono essere considerati esseri viventi suscettibili di tutela diretta e non più indiretta solo perché oggetto del sentimento di pietà nutrito dagli esseri umani verso di loro - ha aggiunto - purtroppo ancora non hanno una copertura legislativa diretta non essendo loro riconosciuta soggettività giuridica. Tra l’altro, studi scientifici attestano la correlazione tra la crudeltà sugli animali e la più generale pericolosità sociale di chi la commette".

Secondo l’Oipa, nei limiti dell’ordinamento vigente, è comunque una sentenza soddisfacente anche in considerazione del fatto che l’imputato aveva provato a chiedere la messa alla prova e il patteggiamento, alternative entrambe respinte.