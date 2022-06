La caccia all'uccello rapace nel centro di Novara

AGI - Nel centro di Novara una singolare 'caccia al volatile' ha tenuto impegnati per due giorni molti residenti. Passando a piedi o in bicicletta lungo il Baluardo Quintino Sella, uno dei viali alberati che circondano il nucleo storico della città, in tanti martedì scorso hanno notato un grosso uccello, evidentemente un rapace, appollaiato su uno steccato accanto alla pista ciclabile che corre lungo la strada.

Allertati dalle numerose segnalazioni, sono intervenuti i carabinieri forestali, che hanno anzitutto identificato l'animale: è un esemplare adulto di Poiana di Harris, un rapace originario del continente americano, dotato di una apertura alare sino a 120 centimetri, molto diffuso tra gli appassionati di falconeria per le capacita' di volo e la predisposizione all'addestramento

Che si trattasse di un esemplare utilizzato in falconeria lo confermava anche la presenza di un anello di riconoscimento e di lacci di cuoio sulle zampe. Il recupero dell'animale è stato piuttosto complesso. Dopo vari tentativi cui hanno partecipato anche i vigili del fuoco di Novara e alcuni falconieri specializzati, la poiana si è spostata dagli alberi circostanti il luogo dove era stata avvistata alla corte di una palazzina vicina.

Grazie alla collaborazione dei proprietari, dopo quasi 24 ore, ieri sera i carabinieri forestali sono riusciti a metterla in sicurezza. La poiana è stata affidata a personale esperto. Essendo un animale nato in cattività non sarebbe stata in grado di sopravvivere in natura. Il rapace, pur se spaventato ed affamato, non mostrava segni di malattia o ferite.

Molto probabilmente il volatile è sfuggito da giorni al proprietario, al quale si sta cercando di risalire attraverso l'accertamento sui codici riportati sull'anello identificativo. La Poiana di Harris è un animale protetto dalla Convenzione di Washington in quanto minacciato di estinzione e perciò la detenzione necessita di specifica documentazione che ne attesti la provenienza e la tracciabilità.