Un uomo di 48 anni è morto in uno scontro tra uno scooter e un'auto a Cosenza

AGI - Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio a Rose (Cosenza), sulla strada provinciale 234, in contrada Petraro, nei pressi del campo sportivo. In uno scontro tra uno scooter e un'auto, avvenuto per cause in corso di accertamento, è morto un 48enne originario di Acri (Cs), che era a bordo della moto. Sul posto i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e anche i sanitari del 118 e l'elisoccorso, che però niente hanno potuto fare per salvare l'uomo.