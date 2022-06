Sui delitti di Sarzana l'ombra di un serial killer

AGI - Un uomo è stato fermato questa mattina nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Nevila Pjetri, la prostituta trovata senza vita domenica alle 2 di mattina nei pressi del torrente Parmignola, a Sarzana. Si tratterebbe di un artigiano della Lunigiana.

Non si esclude un collegamento con il secondo omicidio, scoperto stamane nella stessa zona. Vittima, in questo caso, un transessuale di 43 anni, il cui corpo è stato trovato senza vita intorno alle 9, non lontano dalla zona della scoperta dell'altro corpo di Nevila Pjetri, con segni di violenza.

Il trans si chiamava Carlo Bertolotti e aveva 43 anni. Lavorava come coiffeur e, secondo quanto trapela dagli ambienti investigativi, sarebbe stato ucciso con un modus operandi simile a quello utilizzato per freddare Nevila Pjetri, uccisa da un colpo di pistola.

La donna era stata rinvenuta a pochi chilometri di distanza dal luogo dove stamane e' stato scoperto il cadavere di Bertolotti

Carabinieri e polizia hanno partecipato a una riunione in Procura e mercoledì il Prefetto della Spezia ha convocato a Sarzana alle 11,30, una seduta straordinaria del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica alla quale sono stati invitati tutti i sindaci della Val di Magra.