Una 18enne pakistana è scomparsa, forse per evitare un matrimonio

AGI - Una ragazza di 18 anni di origine pakistana, Basma Afzaal, residente a Galliera Veneta è scomparsa senza lasciare traccia nel Padovano. L'ultimo avvistamento risale alla mattina del 31 maggio in un bar di Castelfranco Veneto (Treviso) dove la ragazza frequentava la scuola professionale. Le lezioni sono terminate il 28 maggio con Basma che avrebbe ora dovuto fare gli esami di abilitazione professionale.

L'allarme è stato lanciato dal cugino Muhammad che ha diffuso un appello per la scomparsa della giovane utilizzando diversi canali social, tra cui un gruppo creato per residenti a Castelfranco. La mamma della ragazza non parla italiano. Ha due fratelli di cui il più piccolo alle medie. Da quel 31 maggio di Basma non ci sono più notizie.

Alcune amiche della ragazza avrebbero raccontato ai carabinieri che la 18enne sarebbe fuggita per evitare un matrimonio combinato e che si troverebbe in Francia. Ipotesi che i militari stanno verificando.