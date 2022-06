Un ragazzo è morto a Matera precipitando con l'auto in un dirupo

AGI - È di un morto e quattro feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto in mattinata sulla strada statale Bradanica, nel territorio del comune di Irsina (Matera). Coinvolti cinque ragazzi di Irsina, di età compresa tra i 17 e i 18 anni, che si trovavano a bordo di un'auto precipitata in un dirupo. Uno di loro è deceduto e due sono stati trasferiti in codice rosso negli ospedali di Matera e Potenza. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e operatori del 118.