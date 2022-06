Un operaio della forestale è morto nell'esplosione della sua casa nel Siracusano

AGI - Un uomo di 56 anni, Vincenzo Failla, operaio forestale, è morto nell'esplosione avvenuta nella sua abitazione in via Carlentini, a Sortino, nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione, la deflagrazione è avvenuta a causa di una fuga di gas. La sorella che abitava insieme a lui è stata estratta ancora viva dalle macerie ed è stata portata in ospedale.

Dopo l'esplosione nell'abitazione a due piani è scoppiato un incendio. La procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta e disposto il sequestro della palazzina.