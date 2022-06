>

In Italia 22.527 casi Covid e 47 morti. Tasso di positività giù all'11,9%

Le terapie intensive sono 7 in meno (ieri -1) con 17 ingressi giornalieri, e sono in tutto 218. Nei reparti ordinari si contano invece 202 pazienti in meno (ieri +55), per un totale di 4.442