La banda della Panda che rapina coppiette nel Napoletano

AGI - Rapinatori di coppiette in azione nella fascia vesuviana del Napoletano. Trenta minuti dopo la mezzanotte, a Trecase, i carabinieri sono intervenuti in via Panoramica dove poco prima tre persone a bordo di una Fiat Panda, con volto coperto e armati di bastoni, avevano infranto i vetri anteriori di una Peugeot 208 e costretto un ragazzo e una ragazza di 26 anni e 24 anni rispettivamente a consegnare soldi, gioielli, portafogli e chiave dell'auto. La coppietta ha rifiutato di farsi medicare.

Poco dopo, identica scena ma questa volta a Terzigno, in via Nespole della Monica, una zona distante una manciata di minuti da quella della prima rapina. Anche in questo caso una Fiat Panda, tre individui, bastoni e vetri anteriori rotti. Le vittime sono un ragazzo di 22 anni e una ragazza di 19 anni.