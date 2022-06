In Italia 18.391 nuovi casi covid e 59 morti

AGI - Sono 18.391 i nuovi casi di Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 24.267 precedenti e i 22.438 di sette giorni fa. Si conferma cosi il trend di calo settimanale.

È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. I tamponi processati sono 192.108 contro i 242.060 di ieri con il tasso di positività che scende dal 10% al 9,6%.I decessi sono 59, ieri erano 66.

Le vittime totali da inizio pandemia salgono a 166.756. Ancora in calo le terapie intensive, oggi sono 25 in meno di ieri (-7), e i ricoveri che sono 243 in meno (ieri - 160) per un totale che scende a 4.878.

La regione con il maggior numero di casi odierni è il Lazio con 2.489 contagi, seguito dalla Lombardia (+2.240), Campania (+1.947), Sicilia (+1.798) ed Emilia Romagna (+1.441). I casi totali dall'inizio della pandemia arrivano a 17.440.232.

I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 29.248 (ieri 44.088) per un totale che sale a 16.604.567. Gli attualmente positivi sono 10.485 in meno (ieri -19.467) per un totale che scende a 668.909. Di questi, 663.808 sono in isolamento domiciliare.