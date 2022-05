Bambino di 13 mesi cade dalla finestra, è gravissimo. Fermata la baby sitter

AGI - Fermata dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio la baby sitter di 32 anni che questa mattina si trovava in casa a Soliera, nel Modenese, con un bimbo di tredici mesi, poi caduto dal secondo piano dell'abitazione, sembra da una finestra, e ricoverato in gravi condizioni in ospedale.

La donna è stata interrogata in caserma, presente anche il magistrato. Il bambino è ricoverato in gravissime condizioni e in pericolo di vita all'ospedale Maggiore di Bologna dopo essere caduto da una finestra dell'appartamento famiglia da un'altezza di circa tre metri. È successo intorno alle 10. Secondo quanto emerso, a dare l'allarme sono stati i vicini che hanno visto il corpicino del piccolo riverso a terra.

Sul posto sono arrivati in poco tempo i sanitari del 118 che hanno predisposto il ricovero in eliambulanza verso il nosocomio del capoluogo regionale.