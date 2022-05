Gli hacker russi stanno preparando un violento attacco all'Italia

AGI - Allerta massima per un attacco di hacker filorussi che dovrebbe scattare alle 5 del mattino del 30 maggio contro obiettivi italiani. "Un colpo irreparabile in Italia" è la minaccia annunciata dal collettivo Killnet sul suo profilo Telegram. "30 maggio - ore 5:00 - luogo di incontro Italia", inizia il post che riconduce esplicitamente il tutto alla sfida con i 'rivali' di Anonymous, che a loro volta hanno messo nel mirino Killnet dopo l'inizio della guerra in Ucraina. "Vi aspettiamo", è la conclusione.

"Continuano a rilevarsi segnali e minacce di possibili attacchi imminenti ai danni, in particolare, di soggetti nazionali pubblici, soggetti privati che erogano un servizio di pubblica utilità o soggetti privati la cui immagine si identifica con il Paese Italia". È l'ultimo alert lanciato dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale attraverso lo Csirt, il Computer security incident response team.

‼️Rilevato potenziale rischio di attacco informatico ai danni di enti ed organizzazioni nazionali



https://t.co/2lurxGTiJw



⚠ Importante attuare le azioni di mitigazione disponibili pic.twitter.com/OKE8XHP8yy — CSIRT Italia (@csirt_it) May 29, 2022

Lo Csirt fa riferimento "alle campagne malevole perpetrate da attori di matrice russa e agli attacchi DDoS occorsi tra l'11 ed il 21 maggio scorsi ai danni di soggetti nazionali" e segnala che "nell'ambito delle attivita' di monitoraggio svolte a continuano a rilevarsi segnali e minacce di possibili imminenti attacchi".

Si raccomanda pertanto di "implementare con effetto immediato, ove non già provveduto, le azioni suggerite dallo Csirt Italia, con particolare riguardo alle mitigazioni delle vulnerabilità maggiormente sfruttate da attori malevoli di matrice russa ed alle misure di mitigazione degli attacchi di tipo DDoS".

Si raccomanda, inoltre, "di mantenere un attento controllo sulle infrastrutture IT h24 teso a individuare evidenze di attacchi o comunque anomalie, rispetto alle quali si richiede di dare comunicazione tempestiva allo Csirt Italia".