Un bambino di 3 anni è morto dissanguato cadendo su una bottiglia

AGI - Un bambino di tre anni e mezzo è morto cadendo da una scala mentre si trovava assieme ai genitori in un agriturismo nel comune di Peccioli, in provincia di Pisa. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo è finito du una bottiglia che si è rotta e lo ha ferito mortalmente. È morto poco dopo, nonostante i molti tentativi per rianimarlo anche con trasfusioni. Era figlio di una coppia tedesca in vacanza in Italia.