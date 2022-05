Una bambina è grave dopo essere caduta in piscina durante un matrimonio

AGI - È ricoverata in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, la bambina di due anni caduta nella piscina di una villa a Gonfientini, in provincia di Prato, dove era in corso il ricevimento per un matrimonio.

La piccola è improvvisamente sfuggita agli sguardi dei genitori che hanno cominciato a cercarla. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato il padre della bambina a dare l'allarme per primo e a portarla fuori dalla piscina. Quando è stata recuperata, la bimba era in arresto cardiaco ma è stata rianimata grazie ad una cameriera e a una invitata al ricevimento. Successivamente è stata trasportata al Meyer di Firenze dove è ricoverata in rianimazione, anche se non sarebbe in pericolo di vita.

Lu2/Car