In arrivo l'allerta arancione per il caldo in 6 città

AGI - Weekend di piena estate, con afa e temperature al di sopra delle medie stagionali in buona parte d'Italia. Secondo l'ultimo bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute, domani in ben sei città - Bologna, Firenze, Latina, Napoli, Perugia e Roma - scatterà l'allerta di livello 2 ("bollino arancione"), nella giornata di oggi limitato a Firenze, Frosinone, Latina e Perugia; sabato l'allerta di livello 2 (con condizioni meteo che possono rappresentare "un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili") riguarderà la sola Genova. Le temperature nelle ore più calde supereranno i 30 gradi, con picchi percepiti di 34 a Napoli, 33 a Firenze, 32 a Bologna, Latina e Perugia e 31 a Roma.