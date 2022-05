In Italia 9.820 nuovi casi covid, mai così pochi dal 6 dicembre 2021 

AGI - Sono 9.820 nuovi casi Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore. È il dato più basso di quest'anno: il precedente è di una settimana fa esatta quando i contagi erano stati 13.668.

Il dato di oggi è poi significativo perchè bisogna andare al 6 dicembre 2021 per trovare un numero di contagi Covid sotto quota 10mila.

I tamponi processati sono appena 93.813 (ieri 160.995) con il tasso di positività che scende dall'11% al 10,5%.

I decessi sono 80 (ieri 34). Le vittime totali da inizio pandemia salgono a 166.032. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Ancora in calo i ricoveri: i pazienti in terapia intensiva sono 1 in meno (ieri -9), con 15 ingressi giornalieri, e sono 291 in tutto, mentre nei reparti ordinari sono 12 in meno (ieri -170), 6.388 in tutto.

La regione con il maggior numero di nuovi casi oggi è il Lazio (1.341) davanti a Emilia Romagna (1.224), Lombardia (972), Campania (968) e Sicilia (731).

I casi totali dall'inizio della pandemia arrivano a 17.257.573. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 27.490 (ieri 24.258) per un totale che sale a 16.258.494.

Gli attualmente positivi sono 17.549 in meno (ieri -6.273) per un totale che scende a 833.047. Di questi, 826.368 sono in isolamento domiciliare.