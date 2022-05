Il matrimonio tutto made in Italy di Kourtney Kardashian e Travis Barker

AGI. - Dalla location agli abiti è tutto Made in Italy il matrimonio tra Kourtney Kardashian e Travis Barker. Per rinnovare i voti nuziali (le nozze son il terzo capitolo di una saga che va avanti dal mese scorso), la coppia ha scelto Portofino e un castello mozzafiato a picco sul golfo.

Nel borgo ligure è presente il clan al gran completo, la coppia (con lo stuolo dei figli, quelli avuti insieme e quelli del precedente matrimonio di lui), ma anche tutte le sorelle del celebre clan Kardashian.

Il gruppo è sbarcato sulla riviera ligure venerdì sera e da allora affolla le strade del borgo per la gioia di turisti e fotografi. Di fatto è un matrimonio-spettacolo, non solo per se stessi, ma anche per il mondo: colorate, superaccessoriate, abituate a un lusso sfrenato e vistoso, le sorelle Kardashian adorano essere sotto i riflettori.

Secondo il Daily Mail, la casa di moda Dolce & Gabbana si è aggiudicata un accordo esclusivo con i membri del clan, rampolli compresi, che vengono costantemente fotografati con i loro abiti, scarpe e accessori. Persino i 4 motoscafi Riva che nel pomeriggio traghetteranno gli ospiti dal panfilo a terra sono stati arredati da Dolce & Gabbana con cuscini e asciugamani in stampa animalier.

Kourtney, che ha 43 anni, e il marito Travis, produttore musicale e batterista del gruppo punk Blink-182, che ne ha 46, alloggiano sul superyacht Regina d'Italia di Stefano Gabbana. La coppia si è sposata in maniera più riservata a Los Angeles dopo i Grammy del mese scorso e poi nel municipio di Santa Barbara, in California, domenica.

Almeno a Santa Barbara lei già indossava un mini-abito bianco della maison. Non tutti gli abiti pare siano della nuova collezione, Kourtney e le sorelle Kim Kardashian, Khloè Kardashian, Kylie Jenner e Kendall Jenner sono state tutte fotografate anche in abiti vintage Dolce & Gabbana, persino quando ieri hanno fatto una puntata a San Fruttuoso.