Una ragazza è stata sfregiata ad Arezzo

AGI - Una ragazza di 22 anni è stata aggredita da tre persone questa notte. Erano le 3,30, quando la giovane aveva appena terminato di lavorare in un ristorante di Arezzo. L'aggressione è avvenuta in via Setteponti di fronte alla multisala Ucicinema. Tre persone si sono avvicinate e l'hanno colpita al viso. Sul posto è intervenuta un'auto medica e un'ambulanza della Croce Rossa di Arezzo. La ragazza è stata trasportata all'ospedale San Donato di Arezzo.

Secondo una prima ricostruzione, la 22enne, di origini filippine, stava uscendo assieme a un collega da un ristorante, il Myura, alla fine del turno di lavoro. Entrambi erano in monopattino quando sono stati avvicinati da due persone, presumibilmente di origini magrebine che hanno iniziato a inveire contro di loro. Dopo poco è arrivato un terzo uomo che aveva in mano un coltello e ha colpito la ragazza al volto con due fendenti, poi i tre sono stati allontanati da due persone che, uscite dal locale in auto, hanno raggiunto i ragazzi e hanno chiamato i soccorsi.

I residenti della zona raccontano di continui schiamazzi e rumori fino alle prime luci dell'alba ogni fine settimana, ma nessuno avrebbe sentito distintamente quanto accaduto.