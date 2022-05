Ritrovato nell'Astigiano il Tiziano sparito in Svizzera 

AGI - Un ritratto che raffigura un gentiluomo con la barba rossa e un berretto nero, realizzato secondo le tecniche rinascimentali e attribuito a Tiziano Vercellio, tra i massimi esponenti artistici di quel periodo. Un dipinto da circa 3 milioni di euro che si pensava perduto, ritrovato nell'Astigiano dai carabinieri e ora pronto a tornare a disposizione dello Stato italiano.

L'opera, che verrà ufficialmente riconsegnata oggi pomeriggio a Torino, era stata esportata illegalmente in Svizzera nei primi anni Duemila. Due cittadini svizzeri furono indagati, il primo per ricettazione e l'altro per violazione del codice sulla tutela dei beni artistici, ma i reati sono ormai prescritti.

Nonostante ciò, il pm torinese Giovanni Caspani ha chiesto e ottenuto dal gip Maria Francesca Abenavoli la confisca dell'opera, che i militari hanno preso in consegna nel 2020 a seguito di un'ispezione in un laboratorio di restauro nell'Astigiano. Uno dei due svizzeri ha spiegato di avere acquistato il quadro nel 2004 dal connazionale, ma la versione dei fatti non convince gli inquirenti.

La cerimonia di restituzione si terrà a Palazzo Chiablese, alla presenza di Roberto Riccardi, comandante del Comando carabinieri Tutela patrimonio culturale e dell'architetto Luisa Papotti, Soprintendente per la Città Metropolitana di Torino.