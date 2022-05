Cede pavimento palazzina in Emilia: 6 feriti di cui 2 bambini

AGI - Ancora due bambini feriti, oltre a quattro adulti. A Marano Sul Panaro, in provincia di Modena, per un crollo in una palazzina avvenuto intorno alle 20. A cedere, secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, un pavimento al primo piano i un edificio di via Cavarola. Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Uno dei feriti, il più grave, è stato portato con l'elisoccorso a Bologna.

I due bambini feriti sono stati medicati negli ospedali di zona, quello di Boggiovara e al policlinico di Modena, mentre l'adulto più grave è stato trasportato all'ospedale Maggiore di Bologna, ma non è in pericolo di vita. La procura ha aperto un fascicolo di inchiesta su quanto accaduto.

Nella palazzina a tre piani vivono diverse famiglie. Il pavimento che ha ceduto è al primo piano, ed è il soffitto del piano sottostante dove vivono due nuclei familiari. Il ferito non è pericolo in pericolo di vita.

La palazzina è stata anche subito sgomberata, e le famiglie hanno ricevuto assistenza dal Comune con una sistemazione di emergenza se non ne avessero presso parenti e amici, perché i tecnici possano valutare l'agibilità della struttura. L'area è transennata.