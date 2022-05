Il sindaco di Roma vuole tenere la metropolitana aperta tutta la notte nel fine settimana

AGI - "Stiamo cambiando il regolamento per i monopattini, abbiamo trovato metropolitane senza manutenzione, adesso stiamo agendo: ci sono chiusure anticipate per recuperare anni di manutenzione mai fatta. Le metropolitane voglio portarle a un servizio 24 ore su 24 nel weekend e orario allungato anche durante la settimana". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, ospite a "The Breakfast Club" su Radio Capital.