In Italia 27.162 casi Covid e 62 morti. Tasso di positività al 13,9%

AGI - Sono 27.162 i nuovi casi di Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 36.042 di ieri ma con un numero di tamponi nettamente inferiori (194.577 contro i 263.746 di ieri) con il tasso di positività che rimane sostanziamente stabile al 13,95% contro il 13,7% di ieri.

I decessi sono 62 (ieri 91) che portano il totale da inizio pandemia a 165.244. I pazienti in terapia intensiva sono 7 più di ieri, con 30 ingressi giornalieri, e sono 347 in tutto, mentre nei reparti ordinari sono 118 in meno (ieri -257), 7.532 in tutto. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Sono 998.118, di cui 990.238 in isolamento domiciliare, gli attualmente positivi al covid in Italia. Per la prima volta dal 13 marzo scorso, il numero è sceso dunque sotto il milione.