Oggi 17.155 casi e 84 morti, positività giù al 13,5%

AGI - Sono 17.155 i nuovi casi di Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore contro i 30.804 di ieri e soprattutto i 18.8896 contagi di lunedì scorso. I tamponi processati sono 126.559 (ieri 203.452) con il tasso di positività che scende dal 15,1% al 13,5%. I decessi sono 84 (ieri 72). Le vittime totali da inizio pandemia sono 164.573. In aumento i ricoveri.

I pazienti in terapia intensiva sono sette in più (ieri +1), 363 in tutto, e quelli nei reparti ordinari sono 80 in più (ieri -160) arrivando a 8.735 complessivi. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con il maggior numero di casi odierni e' la Lombardia con 2.351 contagi, seguita da Emilia Romagna (+2.095), Campania (+1828), Lazio (+1.762) e Sicilia (+1.227).

I casi totali dall'inizio della pandemia salgono a 16.816.419. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 33.496 per un totale che sale a 15.548.091. Gli attualmente positivi sono 16.159 in meno scendendo complessivamente a 1.103.755. Di questi, 1.094.657 sono in isolamento domiciliare.