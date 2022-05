Massimo Ranieri ricoverato al Cardarelli di Napoli per un trauma cranico

AGI - Massimo Ranieri resta in ospedale, ricoverato al Cardarelli, per approfondimenti clinici. Dopo la caduta al teatro Diana di Napoli avvenuta ieri sera, l'artista è stato sottoposto a una Tac che non ha evidenziato particolari problemi. Da quanto si apprende, Ranieri ha riportato un trauma cranico e contusioni alla spalla destra e al dorso lombare. Ha alcune ferite da suturare.

Secondo quanto ricostruito dall'AGI, a un certo punto dello show 'Sogno o son desto', il popolare artista napoletano, 71 anni da tre giorni, è inciampato scendendo dalla scaletta tra palco e platea.

Un incidente che gli ha provocato forte dolore, l'interruzione dello spettacolo e la necessità di essere curato dai sanitari. La direzione e il personale del teatro sono intervenuti subito e hanno chiamato il 118; è partito un mezzo dalla postazione Loreto Crispi e il cantante è stato trasportato in ospedale.