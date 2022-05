Massimo Ranieri dimesso dall'ospedale Cardarelli, frattura a una costola

AGI - L'artista Massimo Ranieri è stato dimesso dall'ospedale Cardarelli di Napoli dove era stato ricoverato ieri sera dopo la caduta dal palco Diana dove si stava esibendo.

Ha riportato una frattura costale alla VII costa destra e qualche escoriazione sparsa per il corpo.

Dopo il secondo bollettino le condizioni sono apparse in netto miglioramento e per questo è stato deciso per le dimissioni con una prognosi di almeno venti giorni.

Il popolare artista ieri sera intorno alle 22, durante il suo spettacolo al teatro Diana di Napoli 'Sogno o son desto', è caduto scendendo una scaletta al centro del palco mentre cantava, probabilmente per aver messo un piede in fallo.

Show interrotto e 118 subito arrivato. L'artista è stato portato al Cardarelli di Napoli dove è stato sottoposto a esami e tenuto sotto osservazione.