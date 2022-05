Turista cade e danneggia una tela di Guido Reni alla Galleria Borghese

AGI - Una turista americana in visita ieri pomeriggio alla Galleria Borghese per la mostra "Guido Reni a Roma, il sacro e la natura" è caduta, non è ancora chiaro se per un malore o un semplice inciampo, e ha urtato uno dei capolavori esposti del pittore bolognese, "San Francesco riceve le stimmate", lacerando una piccola parte del dipinto.

La notizia, riportata in evidenza da vari quotidiani, è stata confermata dalla direttrice della Galleria Borghese, Francesca Cappelletti, che questa mattina ha incontrato alcuni funzionari del comune di Roma.

"È stato un incontro assolutamente collaborativo", confermano fonti della Galleria, che aggiungono: "Abbiamo constatato insieme che il danno è ridimensionato rispetto a quanto appariva in un primo momento, tant'è che il quadro rimarrà in mostra con un piccolo intervento fino alla fine della mostra. Poi verrà restaurato".

Oggi i curatori del Museo di Roma e della Sovrintendenza Capitolina si sono recati alla Galleria Borghese per verificare l'accaduto e valutare con la Direttrice della Galleria Borghese, Francesca Cappelletti, i prossimi passi.

I funzionari di Roma Capitale - si legge in una nota diffusa al termine dell'incontro - sono concordi nel rilevare che si tratta di una piccola fenditura che non ha determinato ulteriori esiti negativi sulla superficie pittorica.

Si è deciso di fare dunque un intervento immediato per stabilizzare la situazione con delle velinature di protezione, considerando che le condizioni del dipinto non possono evolvere negativamente in quanto è stabile. Pertanto il dipinto rimarrà esposto fino al termine della mostra, previsto per il prossimo 22 maggio.

Un intervento definitivo sarà realizzato all'indomani della chiusura. L'occasione - prosegue la nota - sarà molto utile per approfondire gli studi sul dipinto, in particolar modo sulla tecnica e sul supporto, e aggiornare gli interventi di restauro con una revisione conservativa completa. Al termine dell'intervento di restauro il dipinto, che prima della mostra alla Galleria Borghese non era visibile al pubblico, potrà essere esposto nelle sale di Palazzo Braschi.

Commissionato nel 1610 a Guido Reni dalla Confraternita delle Sacre Stimmate di San Francesco di Campagnano Romano, lo stendardo processionale San Francesco riceve le stimmate è un'opera rimasta sempre di proprietà privata e poi pervenuta nelle collezioni capitoline nel 1960.