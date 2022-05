Un'azienda veneta ha assunto un'intera classe di diplomati

AGI - Un'azienda veneta di lavorazione della pietra ha assunto un' intera classe di neodiplomandi. E' successo a Castello di Godego, nel trevigiano, grazie all'iniziativa "Breton Academy", realizzata dalla Breton, società specializzata nello sviluppo di impianti per la pietra composta, dove una ventina di diplomati di istituti tecnici entrerà con il contratto di apprendistato, dal settembre prossimo.

"Assistiamo a un esempio di come funziona il modello veneto, dove formazione, orientamento professionale, apprendistato e occupazione sono, di fatto, rappresentati da una sola azienda perfettamente organizzata, dove il circolo virtuoso è completo", commenta, con soddisfazione, il presidente della Regione Veneto Luca Zaia.

"Impresa e scuola - aggiunge il governatore - alleate in concreto con il risultato che, tra l'insegnamento e il lavoro, dei ragazzi non dovranno stare con le mani in mano nemmeno un giorno. Dal banco di scuola all'azienda senza un solo giorno di disoccupazione: un grande biglietto da visita da mostrare all'Italia e al mondo. Un modello che la Regione segue anche nel campo della sanità".