Scossa di terremoto avvertita a Firenze

AGI - Un terremoto di magnitudo 3.7 è avvenuto nella zona di Impruneta (Firenze) alle 17,50, ad una profondità di 10 km. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica dell'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La scossa di pochi secondi è stata avvertita dalla popolazione sia a Firenze che in buona parte della provincia ed anche nel Valdarno fiorentino e aretino.

#earthquake reported by the users of the app Earthquake Network at 3km from #Firenze, #Italy. 43 reports in a radius of 45km. Download the app from https://t.co/hNdHhYfvLe to receive real time alerts pic.twitter.com/GP5SBw9hMW