Arrestato camorrista latitante diventato chef in Costa Azzurra

AGI - Durante gli otto anni di latitanza era diventato chef, con una discreta fama in Costa Azzurra.

Ma i carabinieri della Compagnia di Giugliano, nell’ambito del progetto europeo '@ON' curato dalla Dia e in collaborazione con il Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia e la Polizia Nazionale francese, hanno rintracciato e arrestato Antonio Cuozzo Nasti, 56 anni, di Giugliano, nel Napoletano, considerato vicino al clan Mallardo, egemone tra Napoletano e Casertano, cosca che fa parte dell’Alleanza di Secondigliano.

L’uomo era stato condannato a 16 anni di reclusione per rapina, ricettazione e porto illegale di armi, e si era reso irreperibile dal 2014. Cuozzo Nasti viveva in una cittadina non lontano da Cannes, dove si era costruito una nuova vita e, sotto falso nome, era diventato chef in un albergo di lusso, rinomato per la cucina italiana.

È stato ammanettato nel suo appartamento, dove viveva solo e si è arreso senza opporre resistenza. Adesso è in attesa di estradizione in Italia. È il dodicesimo latitante catturato da agosto 2021 a oggi dai carabinieri del Comando Provinciale di Napoli.